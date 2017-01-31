"الصحة": ترقية 1021 موظفاً للمرتبتين "6 و7"

بعد استكمال المُدد الزمنية وتوافر الشروط المقررة

أصدرت وزارة "الصحة" قراراً بترقية 1021 موظفًا من موظفيها دفعة واحدة للمرتبتين السادسة والسابعة، بعد إكمال الموظفين للمدد الزمنية وتوافر شروط شغل الوظائف التي تمت ترقيتهم عليها.

وتضمن القرار ترقية 493 موظفاً من المراتب الخامسة للسادسة، فيما تمت ترقية 528 موظفاً من المراتب السادسة إلى السابعة.

وعبّر عدد ممن شملتهم قرارات الترقية عن سعادتهم بهذه القرارات، مقدمين الشكر لوزارة الصحة على اهتمامها بمنسوبيها.