"الصحة": إصابة مواطنة بـ "كورونا" في نجران

أكدت عدم تسجيل أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لامرأة تبلغ من العمر 63 عاماً وهي من الحالات الأولية "مخالطة مباشرة للإبل" وظهرت عليها أعراض مرضية وأُدخلت مستشفى حكوميا في نجران ومازالت حالتها مستقرة.

وأكدت " الوزارة" أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لم تسجل أي حالات وفاة، مشيرة لعدم تماثل أي مرضى للشفاء بفيروس "كورونا".