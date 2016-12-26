"الشورى" يطالب بدعم بند الأدوية والتوسع في زراعة الرئة بـ "التخصُّصي"

دعا "المنافسة" إلى التنسيق مع "النقد" لوضع حدٍّ لأسعار التأمين على المركبات

طالب مجلس الشورى، اليوم، بدعم مستشفى الملك فيصل التخصُّصي، بزيادة مخصّصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع مستشفى التخصُّصي بجدة, كما طالب بدعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل في بند الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصُّصية والمرجعية.

ودعا المجلس في مستهل أعمال الجلسة الرابعة للسنة الأولى من الدورة السابعة، اليوم، المؤسسة، إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة، وتوفير الدعم المالي لذلك.

من جهة أخرى، طالب "الشورى"، مجلس المنافسة، بالتنسيق مع مؤسسة النقد؛ لوضع حدٍّ للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز التنسيق مع الهيئات والأجهزة التنظيمية لضمان عدم تداخل الاختصاصات لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة، ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص.

كما دعا إلى دراسة تخفيض معدل التركز في السوق المحلي والمحدّد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق ويعزز المنافسة العادلة.