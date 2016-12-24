"الشهري" مشرفاً على سجلات صحة الطائف

صدر قرار مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، بتكليف بدر سعيد الشهري، مشرفاً للسجلات الطبية بصحة الطائف ومنسق اللجان والجولات، إضافة إلى عمله رئيساً لقسم السجلات الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف .

يعتبر "الشهري" أحد الكوادر المؤهلة والمتميزة في تخصصها، والذي شغل العديد من المناصب الفنية بصحة الطائف ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.