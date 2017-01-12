الشمراني يرحل عن الهلال

ثاني هدافي الفريق حتى الآن

كشفت مصادر هلالية مطلعة عن أن إدارة الزعيم منحت المهاجم ناصر الشمراني الضوء الأخضر؛ وذلك للبحث عن نادٍ آخر للعب له الفترة المقبلة.



وبحسب تلك المصادر، فإن اللاعب كان قد تقدم بطلب للإدارة، يطلب فيه الرحيل حتى يتسنى له اللعب بصورة أساسية، بعدما بات حبيسًا لدكة البدلاء مع الأرجنتيني دياز. وربما يكون أحد الأندية الخليجية الوجهة القادمة للاعب الدولي. علمًا بأن اللاعب رغم جلوسه احتياطيًّا إلا أنه ثاني هدافي الفريق حتى الآن برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع البرازيلي إدواردو.

