"الشلوي" لرتبة "نقيب" بشرطة تربة

قلَّد مدير شرطة محافظة تربة، العقيد سامي بن صالح الهذلي، صباح اليوم، الملازم أول عادل بن غالب الشلوي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "نقيب".

وعبّر "الشلوي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية وسعادته الكبيرة بمناسبة ترقيته، سائلاً الله العلي القدير أن يُعينه على أداء الأمانة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.