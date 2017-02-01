الشرطة والشؤون الإسلامية تكرمان أسر الشهداء بمهرجان جازان الشتوي

"الدويسي": الدولة تولي عائلاتهم جل الرعاية والاهتمام

رعى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة "اللواء ناصر بن صالح الدويسي" مساء أمس؛ حفل تكريم أسر الشهداء إحدى فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع "جازان الفل مشتى الكل"، والبرامج الدعوية المصاحبة له؛ حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض لتضحيات أولئك اﻷبطال الذي سطروا ملحمة الوطن بدمائهم.

عقبها تحدث اللواء "الدويسي" بكلمة استذكر فيها الرجال الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مؤكداً أننا -إذ نحتفل بهم- فإننا نفخر بما قدموه من تضحيات وأننا -إذ نحتفل بأسرهم- لنؤكد أننا معهم وأن دولتنا الرشيدة حفظها الله توليهم جل الرعاية والاهتمام.

وأضاف: لا يخفى على أحد رعاية الدولة لأسر وذوي الشهداء؛ حيث لم تقتصر في مساعداتها على الجوانب المادية؛ إنما اهتمت بأروع الصور الإنسانية التي ترفع من معنويات أسر الشهداء وتكفل لهم الحياة الكريمة في المجتمع.

وأشار إلى أنه ليس هناك أعظم من التضحيات التي يقدمها جنودنا البواسل في كل يوم من أجل هذه اﻷرض الغالية مقدمين أرواحهم رخيصة في سبيل أن ننعم باﻷمان واﻻستقرار.

وتابع: هانحن الليلة نذكرهم بالوفاء ولا يمكن لأحد أن ينساهم؛ فهم من سطر ملحمة البطولة والفداء ﻹعلاء كلمة الله ثم الحفاظ على أمن هذا الوطن المعطاء.