الشاعر مساعد الرشيدي إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، شاعر الوطن الكبير مساعد الرشيدي؛ إثر مرض ألمّ به مؤخراً، ودخل بسببه المستشفى لعدة أسابيع.

وبفقد مساعد الرشيدي يفقد الوطن رمزاً من رموز الشعر الشعبي و"سيفاً من سيوفه"، وأحد أبرز الشعراء المعاصرين.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي لأكبر أبناء الفقيد؛ "فيصل"، وبقية إخوانه، وبناته وجميع أسرته.