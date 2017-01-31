الشاعر عبدالعزيز بن سعود يطلق مسابقة "السامر" في خادم الحرمين

لتكون شاهدة وتتحدث عن مرحلة خدمة الملك سلمان للإسلام

أطلق الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود (السامر) مسابقته الشعرية للشعراء؛ من أجل تكملة بيتين من الشعر لتصبح عشرة؛ تتحدث عن خدمة الملك سلمان لبلاده كمواطن وأمير وملك في كل مقتضيات منهج الحكم السعودي.

وجاء إطلاق الجائزة لتكون شاهدة على مرحلة قدّم فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الكثير في خدمة البلاد والعباد، وحصوله على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام التي استحقها بالإجماع.

وقال "السامر":

يا خادم البيتين في خدمة الدين .. كنك على سبع الأراضي لحالك

سلمان الأمة في جميع الميادين .. سخرت له مالك وفكرك وحالك

وبيّن "السامر" أن من شروط المسابقة أن يكون الشعر خاصاً بفوز خادم الحرمين الشريفين بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام ومدتها شهر كامل، وألا يتجاوز الشاعر عشرة أبيات، وأن ترسل على إيميل أو فاكس مجلة اليمامة، على أن يكون النص مطبوعاً.

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الفاكس :

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تفاصيل أكثر زوروا الموقع الرسمي للأمير عبدالعزيز بن سعود “السامر”

http://assamer.com