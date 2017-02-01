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تتكون من 63 بيتًا بدأها بذكرى الملك عبدالله والدعاء له

الشاعر الذيابي لـ"سبق": إعداد القصيدة استغرق مني أسبوعَيْن.. وتشرفت بالوقوف أمام الملك

كشف الشاعر عبدالمجيد الذيابي لـ"سبق" أن قصيدته الوطنية التي تشرف بإلقائها اليوم أمام خادم الحرمين الشريفين وضيوفه استغرقت منه أسبوعين لنظمها وتهذيبها؛ لتخرج بالشكل المطلوب لهذا المقام الكبير.

وقال "الذيابي" إنه تشرف بتكليفه من وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بالمشاركة بقصيدة وطنية في فعاليات انطلاق مهرجان الجنادية ٣١؛ فبدأ فورًا جمع أفكارها التي فضل أن تبدأ بذكرى ملك الإنسانية المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ثم الترحيب باسم الحرس الوطني ووزيره صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بمقام خادم الحرمين الشريفين وضيوفه الكرام، ثم تسلسلت القصيدة التي تشرح نفسها في ٦٣ بيتًا.

وهي كالآتي:

للغايب الحاضر حقوق وعناوين

نخلص لروحه بالدعاء ونغمرها

القائد الإنسان قدام عامين

بنى القباب العاليات وهجرها

يحب شعبه لين صاروا محبين

لاسمه ووقفاته بكامل سيرها

هذاك ابو متعب حبيب الملايين

تواضعه ريف القلوب ومهرها

وباسم الحرس نثن التراحيب وتزين

وباسم الوزير اللي خصومه دحرها

متعب عمى العدوان ريف المقلين

غيثٍ اليا مر الديار يعمرها

يامرحبا ما تغرب الشمس وتبين

وما هفهفت روضة خريم بزهرها

بالصارم اللي ماثنى منكبه لين

هز الجبال النايفات وصخرها

اخو فهد بالحزم والعزم واللين

هد الظروف القاسيات وقهرها

تعبت اقول ابدي بحر مجده منين

وافعاله اللي وقتها ماحصرها

يامٌعتصم ماقلت بكره وبعدين

لبيت صوت اللي تهامل عبرها

رديت تاريخ وكرامه وتثمين

هذي مثايلها وهذي صورها

يوم اليمن عدو عليها المغلين

واستنصرت سلمان والله نصرها

سمع عزاويها تقول العرب وين

وتلد له وطعونها في ظهرها

وقف وقال الحرب تبغى حمر عين

ولسان حاله قالها واختصرها

انا العرب لا رجحن الموازين

نفسي عن اشفوف العلا ما اعذرها

ونادى وصوت محمدينه ملبين

قالوا محازيم اللزوم وفخرها

حنا هل العوجا كعام المعادين

ابشر بروس تلتهب من سطرها

قدّم سلاطينٍ سلايل سلاطين

عز الله انه يوم قدّمهم ارها

قال الجهاد إلى اليمن قالو آميين

وتناقلت كل الوسايل خبرها

نادى صباح اللي على الحرب ضارين

جيش الكويت وظلها اللي سترها

محازمٍ وقت الطلب مستعدين

ونيامسٍ نجداتها من ظفرها

وبارك ولد زايد خليفه من العين

وقدم محمد للصعاب وعقرها

قامو جميع عيال زايد مثارين

نسل الشجيع اللي عداه يعثرها

في راي اخو شمّا محمد مهلين

سيفٍ تهيّب سلته من جسرها

وحمد يبارك للتحالف ببحرين

وجيشٍ ليا جوه الأعادي زجرها

سور المنامة يوم صفق الهوى شين

حصن دياره عن عداه وحجرها

وتميم واخوانه على الحق ماشين

محزم قطر وسيوفه اللي ذخرها

معنا اليا جات اللزوم متحامين

تروم هامات الصعاب وخطرها

وقابوس شعبه للمهمات عجلين

ترمي على صوت النخاوي غترها

اهل الوفا بعهودهم مستمرين

من يعرف افعول الكبار اعتبرها

قام التحالف والاسود متواصين

في راي حكامٍ تشرف ديرها

معك أمة الأسلام مبطي وذلحين

وامالها في يدك تمسح عبرها

جاتك جيوش القادسية وحطين

مادمت خالدها الهمام وعمرها

ترفع لك الرايات بالنصر وتبين

وتخضعلك الهامات وانت تغمرها

أنت المليك اللي فتح قلبه سنين

من يوم كنت امير نجد وقمرها

ابن المليك اللي رفع راية الدين

وامجاد ابوه ومجد جده عمرها

يوم الجزيرة ميلت عودها الزين

وحنت ضفايرها وفلت شعرها

جاها خطيبٍ قبلها تعرفه زين

حارب جيوش المعبثين وكسرها

معه اربعين حزام فالحق ومعين

بالبيعة اللي كل منهم جهرها

على ظهور مقوسات العرانين

يحثها عن دربها ماقهرها

لين اذعن المصمك بقدره وتمكين

وحول على كسور الرياض وجبرها

ما لان عزمه عن طلوع الميادين

خلا شداد مصيحه في ظهرها

لين اعلن التوحيد بارض الحرمين

وهدم ظنون المشركين وقبرها

هالت فتوحات مثل بدر وحنين

اجتازها من برّها لا بحرها

وحد شتات أديان وقلوب ويدين

قبل يوحد دولته ويعمرها

بنا شعار العز نخلة وسيفين

وصنايع اجذور التقدم بذرها

نمرٍ دوا ليله فعول وبراهين

عرب نمورٍ للمعالي شهرها

على خطاه يرسّمون القوانين

ويطبقون الخطة اللي نشرها

واسقو زروعه غاليات المثامين

لين اغدقت بالخير واطلع ثمرها

ياسيدي جندك جموع الميامين

دونك ودون الدار تارد قدرها

محازمٍ تثبت بعج الأكاوين

ماهي بحاجة موقفٍ يختبرها

اقدم ومعك عضود جنبك مبارين

مافيه شيٍ فالوجود يعسرها

ولي عهدك حصن الدار تحصين

لملم تناهيت البلاد وسهرها

أمير الامن محمد مقضي الدين

سليل نايفها منمي زهرها

ولي ولي العهد سقم المغلين

محمد اللي لا تمادت قصرها

يقود جيش هز منها الثقلين

مازج فيه بيوم حرب وخسرها

معك الصقور اللي على الطلع وافين

صوارمٍ ماخيبت من صقرها