"السعودية للكهرباء": فرق الصيانة أغلقت "غرفة سويدي الرياض"

حذرت من خطورة عبث المراهقين والأطفال بمعداتها في الشوارع

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها سارعت بتوجيه فرق العمليات والصيانة إلى موقع "غرفة الكهرباء" في "سويدي الرياض"، بعد نشر "سبق" خبر يحذر من أن الغرفة "جاهزة لاصطياد ضحاياها".

وقالت الشركة: "تبين لفرق الصيانة وجود عبث في باب الغرفة وفتحه بطريقة غير نظامية، وقد قامت الفرق بإعادة إغلاق وتأمين المحطة".

وأوضحت الشركة حرصها على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى أن معدات الشركة في الشوارع والطرقات تتعرض للعبث من قبل المراهقين والأطفال غير مقدرين خطورة ما يقومون به من أفعال قد تعرضهم لإصابات بالغة والصعق الكهربائي.

ودعت الشركة وسائل الإعلام وأولياء الأمور والمدرسين إلى ضرورة توعية المراهقين والأطفال بخطورة العبث بمرافق الكهرباء وما قد يسببه لهم هذا من مخاطر عدة، مؤكدة حرصها على القيام بأعمال التفتيش الدوري على معداتها في الشوارع للتأكد من سلامتها.