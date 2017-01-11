"السعودية للكهرباء" عن انقطاع مركز الحيمة: أصلحناه والسبب "هرة"

أكدت حرصها على سرعة إصلاح أية أعطال بأعلى معايير السلامة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه تم إصلاح عطل مركز الحيمة، والذي نتج عن دخول قطة إحدى المغذيات، وهو ما تسبب في تماسّ كهربائي وانفصال للتيار .

وأضافت الشركة في ردّها على خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: أهالي "مركز الحيمة شمال عسير" في ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء: أنه وفور تلقي بلاغ بانقطاع الخدمة عن المركز، سارعت فرق الطوارئ والصيانة إلى موقع العطل، وبدأت في فحصه المغذيات الخاصة بالمركز.

وتابعت: تبين وجود عطل بأحد المغذيات بسبب دخول "هر" فتحات التهوية الخاصة به، ووصوله للأجزاء الداخلية للمغذي، حيث تسبب في حدوث تماسّ داخلي وتعطل المغذي، وحدوث الانقطاع في الخدمة الكهربائية عن المنطقة، مشيرة إلى أن الفرق الفنية قامت بعزل المغذي والبدء في إصلاحه ومعالجته، وتمكنوا من إعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين خلال فترة قصيرة.

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على سرعة إصلاح أية أعطال قد تحدث بالشبكة خلال عملية إيصال الخدمة الكهربائية إلى مشتركيها في وقت قياسي وبأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والصيانة والعمليات لديها تعمل على مدار الساعة لسرعة إصلاح الأعطال، وأن فنييها مدربون على أعلى مستوى؛ لمواجهة الأعطال الطارئة التي قد تحدث بالشبكة.