"السريح" يباشر عمله رئيساً لبلدية ظلم بالطائف

أصدر أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، قراراً بتكليف مقرن بن سعد السريح رئيساً لبلدية مركز ظلم بعد قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الذي قضى بإنهاء تكليف الرئيس السابق.

فيما باشر "السريح" مهام عمله في مقر البلدية بمركز ظلم شرق الطائف.

وثمّن "السريح" لأمين محافظة الطائف الثقة التي منحها له؛ مؤكداً حرصه على البذل والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين، والعمل على تطوير المرافق الخدمية بالمركز، وتوفير كل ما يحتاجه السكان من خدمات ومشاريع بالمنطقة.