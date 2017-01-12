"السديس" يعلن تشكيل "رواد المجلس النبوي الاستشاري"

​للارتقاء بالخدمات المقدمة في مسجد رسول الله

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، "الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس"، عن تشكيل مجلس رواد المجلس النبوي الاستشاري للارتقاء بالخدمات المقدمة في مسجد رسول الله.

وأشار "السديس" إلى أن "المجلس يهدف إلى تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات إن وجدت، والاستفادة من خبرات أعضاء المجلس".

وشدد الشيخ "السديس" على أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تضع كافة خدماتها، وتسخر كافة طاقاتها في خدمة مسجد رسول الله، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل كل إمكاناتها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.