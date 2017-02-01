"السبيعي" يطلع على سير أعمال مكافحة الجراد والآفات

بحث المنجزات والخطة المستقبلية والتحديات التي تواجه التنفيذ

قام وكيل وزارة الزراعة الدكتور فيصل السبيعي، بزيارة مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، للاطلاع على سير أعمال مكافحة الجراد الحالية.



واستعرض السبيعي خلال الزيارة الأعمال المنجزة خلال العام المنقضي، واطلع على الخطة المستقبلية والتحديات التي تواجه المركز والحلول المقدمة للتغلب على هذه التحديات، علمًا بأن المركز يقوم حاليًا بمكافحة الجراد الصحراوي في منطقة جازان وعسير ومنطقة مكة.

