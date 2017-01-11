"الربيعة" يكرّم ممرضة تبرعت بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه

أثناء قيامه بجولة تفقدية في عدد من مستشفيات منطقة الجوف

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق فوزان الربيعة، صباح اليوم، مستشفيات منطقة الجوف، بصحبة نائبه الدكتور حمد الضويلع ومدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني , وعدد من مسئولي الوزارة، وكرّم ممرضة تبرعت بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه.

وبدأت جولة "الربيعة" في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أطلع على قسم الطوارئ وعدد من الأقسام والأشعة وعيادات المستشفى.

وقام الوزير بتجربة الاتصال المرئي بالمستشفى مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض, كما تفقد قسم قسطرة القلب الجاري تجهيزه لافتتاحه خلال الفترة القادمة , والتقى طاقم المهندسين والأطباء الذي يعملون على تجهيزه، وحثهم على سرعة افتتاحه لحاجة المنطقة لذلك .

وزار "الربيعة" مركز السكر بسكاكا واطلع على ما يقدمه من خدمات , وتجول على عدد من المرافق الصحية حث أطلع على مبنى المديرية , وتفقد مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز وتجول فيه مطلعًا على قسم الطوارئ وأقسام التنويم , ثم زار مستشفى النساء والولادة وتفقد العيادات الخارجية وقسم الطوارئ , وتوجه إلى مركز صحي السوق والمطر.

وكان الدكتور توفيق الربيعة قد التقى عدداً من المواطنين والمرضى أثناء جولته وتعرف على تطلعاتهم من القطاع الصحي، مؤكداً أنه سيتابع تحقيقها.

وكرّم الوزير الممرضة عبير العنزي لتبرعها بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه وقدم لها درعاً تكريمية.