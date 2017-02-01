الرائد يضم بدر السليطين لموسمين ونصف

أعلن نادي الرائد بشكل رسمي إنهاءه إجراءات التعاقد مع لاعب فريق الشباب بدر السليطين لمدة موسمين ونصف كلاعب محترف؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.



من جانبه عبر رئيس النادي عن بالغ شكره وتقديره لإدارة نادي الشباب على التعامل المثالي والاحترافي أثناء سير المفاوضات. مؤكداً في ذات الوقت أن السليطين يعد مكسباً كبيراً للنادي ليكون إضافة لعناصر الفريق الحالية.



ومن جهة أخرى وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الأحساء تأهباً للقاء الفتح ضمن منافسات الجولة 17 من دوري جميل والمقرر مساء يوم غد.

