الرائد (طوق نجاة) الفتح.. والتعاون يسعى لاستغلال تواضع الشباب

في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري جميل

تفتتح الجولة السابعة عشرة من دوري جميل لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء بمواجهتين، تجمع الأولى فريق الفتح بنظيره الرائد على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالإحساء، والثانية يستضيف فيها التعاون فريق الشباب على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويسعى فريق الفتح الذي يحتل المركز الأخير بـ 11 نقطة لتحقيق فوز مهم يساعده في الابتعاد عن مؤخرة الدوري والدخول في المنطقة الآمنة، فيما يأمل الرائد صاحب المركز السابع بـ 19 نقطة لتحسين وضعه في جدول الترتيب، أما التعاون الذي يحتل المركز الثامن بـ 18 نقطة فإنه يحاول تحقيق نتيجة إيجابية والخروج من دوامة الخسائر التي لحقت بالفريق في آخر مباراتين أمام الهلال والرائد، فيما يريد الشباب العودة للانتصارات بعد خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام الأهلي.