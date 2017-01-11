الرئيس اللبناني يغادر الرياض والعساف في وداعه

غادر الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، الرياض اليوم .

وكان في وداعه بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف -الوزير المرافق- والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى، ومندوب عن المراسم الملكية.

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11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438 09:58 AM

الرئيس اللبناني يغادر الرياض والعساف في وداعه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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غادر الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، الرياض اليوم .

وكان في وداعه بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف -الوزير المرافق- والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى، ومندوب عن المراسم الملكية.

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