الرئيس اللبناني يغادر الرياض والعساف في وداعه

غادر الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، الرياض اليوم .
وكان في وداعه بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف -الوزير المرافق- والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى، ومندوب عن المراسم الملكية.
غادر الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، الرياض اليوم .
وكان في وداعه بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف -الوزير المرافق- والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى، ومندوب عن المراسم الملكية.