الرئيس اللبناني يغادر الرياض والعساف في وداعه

غادر الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، الرياض اليوم .

وكان في وداعه بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف -الوزير المرافق- والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى، ومندوب عن المراسم الملكية.