"الذيابي" يحتفل بزفافه في الطائف

في ليلة بهيجة احتفل الشاب أحمد رويبح الذيابي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح بالحوية، شمالي محافظة الطائف، وسط حضور لفيف من الأقارب والزملاء وأعيان المجتمع والشعراء والمنشدين.

وتخلل الحفل برنامج منبري، وقصائد شعرية، وأوبريتات إنشادية، شارك فيها الحضور المحتفى به.

"سبق" تبارك لـ"الذيابي" وتتمنى له حياةً سعيدةً وموفقة.