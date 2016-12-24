الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود

سيُصلى عليه غداً بعد العصر في جامع الإمام تركي بالرياض

أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وفيما يلي نص بيان من الديوان الملكي:



انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.