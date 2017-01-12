الدفاع المدني بجدة يختتم المسابقة الثقافية للنصف الأول من العام الحالي

استهدفت إذكاء المنافسة في المعلومات والمهارات الفنية والعلمية

اختتمت اليوم الخميس، المسابقة الثقافية للنصف الأول من عام ١٤٣٨هـ، والتي تأتي ضمن أنشطة الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة التدريبية للتدريب على رأس العمل.

تركزت المسابقة على إذكاء المنافسة بين شُعب الدفاع المدني الميدانية، في المعلومات المتعلقة بالآليات، والتجهيزات الفنية، والمهارات العلمية، والثقافة العامة.

شارك بالمسابقة 11 شعبة ميدانية، وأسفرت نتائجها عن تحقيق الشعبة الميدانية بالشاطي المركز الأول، والشعبة الميدانية بالحمدانية المركز الثاني.

وفي نهاية المسابقة سلم راعي الفعالية مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، الهدايا والجوائز للمتفوقين ولأعضاء لجنة المسابقة مشيدا بهذا الجهد البناء والمثمر ومؤكدا على أهمية استمرارها لنتائجها المتوخاة.

وقدم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، العقيد طلال بديوي، شكره لراعي المسابقة وكافة الضباط والأفراد المشاركين.

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضورا كبيرا من ضباط وأفراد الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة.