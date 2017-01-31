"الخطوط السعودية" تدرج "ملطان وبورت سودان" ضمن الجدول التشغيلي

تأسيس ثاني خط مباشر إلى مانشستر انطلاقاً من الرياض في 23 يونيو

أتمت الخطوط السعودية جدولة رحلات وجهتيها الجديدتين، هما ملطان في باكستان وبورت سودان في السودان، وأدرجتهما ضمن الجدول التشغيلي المنتظم وأصبحتا متاحة للحجز عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.saudia.com).

وأعلنت الخطوط عن إضافة خط مباشر جديد يربط العاصمة الرياض بمانشستر في المملكة المتحدة اعتباراً من 23 يونيو القادم .

يأتي ذلك التحرك ضمن مبادرات الناقل الوطني لتوسيع شبكة الرحلات الدولية بالتشغيل إلى محطاتٍ دولية جديدة في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في "السعودية" وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، بهدف تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها وتعزيز الموقع التنافسي للخطوط السعودية على القطاع الدولي واستهداف المحطات التي تشهد طلباً متنامياً للسفر للمملكة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول الحالي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خالد بن حمّاد البلوي إن العمل جارٍ في مراحله الأخيرة لإنهاء إجراءات التشغيل في المحطتين الجديدتين، حيث تمت جدولة الرحلات وإدراجها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم وإتاحتها للحجز بالإضافة إلى تجهيز المواقع المخصصة لمنصات خدمة الضيوف بالمطارات وغير ذلك من الاستعدادات التي تضمن نجاح التشغيل.

وأضاف أن الخطة التشغيلية لـ"السعودية" على القطاع الدولي تحظى بالتطوير المستمر من أجل زيادة حصة "السعودية" من حركة السفر على هذا القطاع وبهدف تحقيق معدلات قياسية جديدة في نقل الضيوف من المسافرين والحجاج والمعتمرين.

وأشار إلى النجاح الكبير لتشغيل الوجهات الأربع خلال العام الماضي 2016م والتي شملت جزر المالديف وميونخ وأنقرة والجزائر، حيث إن الأرقام التشغيلية المبدئية أظهرت تحقيق تلك المحطات معدلات متميزة .

وسيتم التشغيل إلى "ملطان" خامس محطة تصل إليها رحلات الخطوط السعودية في باكستان بعد كل من بيشاور ولاهور وكراتشي وإسلام أباد، في الأول من شهر أبريل 2017م، وستكون الرحلات المباشرة بين ملطان وجدة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً أيام "الاثنين/ الأربعاء/ الخميس/ السبت"، وسيتم التشغيل إلى هذا القطاع بطائرات من طراز "B777-300ER" بدرجتيها الأعمال 30 مقعداً والضيافة 383 مقعداً.

أما بورت سودان فتُعد المحطة الثانية التي يتم التشغيل إليها في السودان بعد الخرطوم، وسيتم البدء في تشغيل الرحلات المباشرة بينها وبين مدينة جدة اعتباراً من 6 أبريل 2017م بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام "الاثنين/ الخميس/ السبت"، فيما ستكون الطائرة التي سيتم التشغيل بواسطتها إلى هذا القطاع من طراز ايرباص "A320" بدرجتيها الأعمال "12" مقعداً والضيافة "120" مقعداً .

من ناحية أخرى، تبدأ "السعودية" تشغيل خط مباشر ومنتظم بين الرياض ومانشستر في المملكة المتحدة وبمعدل رحلتين أسبوعياً اعتباراً من 23 يونيو 2017م، حيث يعتبر الخط المباشر الثاني الذي يصل إلى مانشستر إلى جانب الرحلات المباشرة حالياً منها إلى جدة والتي تبلغ خمس رحلات أسبوعياً، كما تعد مانشستر هي ثاني محطة تصل إليها رحلات الناقل الوطني بعد العاصمة لندن.