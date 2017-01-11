"الخدمة المدنية" تنافش طلبات المرشحين للابتعاث والإيفاد

في اجتماع ترأسه "الملفي"

ترأس نائب وزير الخدمة المدنية، عبد الله بن علي الملفي، مساء أمس الثلاثاء، اجتماع لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية (اللجنة الفرعية)، والذي ناقش فيه بالاشتراك مع أعضاء اللجنة طلبات المرشحين للابتعاث والإيفاد للتخصصات الصحية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من وزارة الخدمة المدنية وهم وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، عادل اليوسف، وأمين عام لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية المكلف، إبراهيم السرحان، ومدير عام الابتعاث المكلف، محمد العتيبي، بالإضافة إلى كل من مدير عام الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم، الدكتور فوزي بخاري، وعضو لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، الدكتور سامي العبد الوهاب، ونائب المدير التنفيذي للشئون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور سعود الشنيفي، والرئيس التنفيذي للممارسة المهنية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور فهد الوهابي، ومدير عام التدريب والابتعاث بوزارة الصحة، الدكتور منصور اليامي.