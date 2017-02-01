"الخدمة المدنية" تصدر قرارات عدة بشأن خطة تصنيف الوظائف

جاءت انطلاقاً من دورها بإجراء التحديث المستمر لخطة التصنيف

أصدرت وزارة الخدمة المدنية، قرارات عدة فيما يتعلق بخطة تصنيف الوظائف والمتمثلة في إعادة تقييم البرامج الإعدادية كافة بعد المرحلة الثانوية العامة أو المتوسطة أو الابتدائية، وأن تكون الدرجة (الثالثة) من المرتبة (السابعة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس في تخصّصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بغض النظر عن مدة الدراسة وعدد الساعات في الحاسب الآلي.

ووفق القرارات تكون الدرجة (الثالثة) من المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس من كليات اللغات والترجمة بكل أنواع اللغات، وتكون الدرجة (الأولى) من ذات المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي اللغة الإنجليزية من غير كليات اللغات والترجمة، وأن يكون الحد الأدنى من التأهيل العلمي للمجموعة النوعية لوظائف الإفتاء والوعظ والدعوة والإرشاد الشهادة الجامعية (درجة البكالوريوس)، وأن تبدأ سلسلة فئات وظائف الوعظ، وسلسلة وظائف الإرشاد من المرتبة (السادسة)، وتمتد إلى سلاسل فئات وظائف الوعظ للمرتبة (الثانية عشرة)، وتكون الدرجة (الثانية) من المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس في التخصّصات الشرعية لوظائف الإفتاء والوعظ والدعوة والإرشاد، ووظائف الهيئات الدينية.

وتضمنت هذه القرارات أن يستمر القائمون على رأس العمل ممّن يشغلون وظائف تقل عن الحد الأدنى للمستوى الوظيفي لهذه الوظائف أو لا يتوافر لديهم الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب بعد التعديل، بالترقية في ذات السلسلة الوظيفية، وتم تعديل دليل تصنيف الوظائف الموجود في البوابة الإلكترونية للوزارة وفق تلك القرارات من تاريخ تطبيقها.

تأتي هذه القرارات انطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية بإجراء التحديث المستمر لخطة تصنيف الوظائف بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات في مجالات الخدمة المدنية، ومراجعة الأوزان الوظيفية لعدد من المؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على واجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة، ومعادلة العرض والطلب في سوق العمل.