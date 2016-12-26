"الخارجية" الهندية تنفي وجود 150 جثة لمواطنيها في ثلاجة الموتى بالسعودية

قالت إن التقارير مضللة وعدد الجثامين لا يزيد على 10

نفت وزارة الخارجية الهندية، التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام الهندية، على مدى يومين، عن وجود 150 جثة لعمال هنود في ثلاجات الموتى بالسعودية منذ أشهر عدة لم يتم تسليمها لذويها.

وأكدت "الخارجية" الهندية، في بيانٍ، أن عدد جثامين مواطنيها في السعودية لا يزيد على 10؛ لم يمض على وجودهم أكثر من ثلاثة أسابيع في ثلاجة الموتى، وذلك لإجراءات مختلفة، وأن كل ما ذُكر عن وجود 150 جثة منذ فترات طويلة، هي تقارير مضللة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة سوراب؛ إلى أن أسباب تأخر الجثث أحياناً يكون بسبب حالات انتحار أو قتل، وبالتالي هناك تحقيقات وفحوص وإجراءات قانونية لازمة قبل اتخاذ قرار ترحيل الجثامين.

وأكّد سوراب؛ أن في السعودية يقيم أكثر من مليونَي عامل هندي؛ يقيمون بصورة نظامية، ويعملون في مختلف المجالات، ويُسجل يومياً من ثلاث إلى أربع حالات وفاة طبيعية، يتم إنهاء الإجراءات اللازمة وإرسال الجثامين إلى ذويهم بعد استخراج جميع الوثائق اللازمة.