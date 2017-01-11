"الخارجية" الروسية: أوباما يتخذ قرارات مدمّرة للعالم في آخر أيامه

زاخاروفا: خطوات عديمة الجدوى لكنها ضارة بمجالات السياسة

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا؛ بشدة، الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها، قائلة إن الرئيس باراك أوباما؛ يتخذ في الأيام المتبقية له قرارات مدمّرة للعالم.

ووفق "سبوتنيك" كتبت زاخاروفا؛ في حسابها على موقع فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء «أقرأ كل يوم أنباءً واردة من واشنطن حول فرض عقوبات جديدة على روسيا، وتوريد منظومات محمولة للدفاع الجوي إلى سفاحين في سوريا – وهي خطوات عديمة الجدوى تماماً، لكنها خطوات ضارة بكل مجالات السياسة الخارجية».