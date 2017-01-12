الحملة السعودية تستمر بتقديم الخبز للنازحين في الشمال السوري

4 أفران متنقلة تُنتج 200 ألف رغيف يومياً تُوَزّع على المخيمات

تُواصل الحملة تأمين مادة الخبز للأشقاء السوريين النازحين في الشمال السوري عن طريق مكتبها في تركيا؛ وذلك ضمن المشروع الغذائي "شقيقي قوتك هنيئاً"؛ مستهدفة بذلك النازحين في محافظات إدلب وحلب وأريافهما، والمخيمات المجاورة لها؛ من خلال أربعة أفران متنقلة صُممت خصيصاً لهذا الغرض.

يأتي ذلك استمراراً للجهود الإنسانية التي تُقدّمها الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، وإنفاذاً للرؤى التي وضعتها لخدمة الأشقاء السوريين النازحين واللاجئين منهم.

وقال مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة: إن الطاقة الإنتاجية لهذه الأفران تزيد على 212 ألف رغيف خبز يومياً، يستفيد منها الأشقاء السوريون النازحون في مخيمات "عائدون" في معبر باب الهوى من الداخل السوري في ريف إدلب الشمالي، ومخيم "سجو الجديد" في معبر باب السلامة من الداخل السوري في ريف حلب الشمالي، والتي تتكفل الحملة الوطنية السعودية بكامل مصاريف تشغيلها وتوفير المواد الأولية؛ من طحين ووقود وخلافه.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة الوطنية السعودية تعي جيداً ضرورة حاجة الأشقاء السوريين لمادة الخبز والتي تعتبر في منطقة بلاد الشام من المواد الغذائية الأساسية لكل أسرة، ولا غنى عنها، والتي على ضوئها ركّزت الحملة على مشروع "شقيقي قوتك هنيئاً"، وأولته كبير الاهتمام؛ لهذه الحيثيات.

وأشار إلى حرص الحملة الوطنية السعودية على تلمّس احتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين الضرورية في جميع مناطق تواجدهم، والعمل على توفيرها وفق آلية الحملة المتبعة.