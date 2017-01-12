"الحريري" عن زيارة "عون" للرياض: كانت تاريخية

قال: الرئيس عبّر عن موقف لبنان تجاه الأشقاء

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للسعودية "كانت تاريخية وناجحة بكل معايير النجاح، والمحبة التي عبّر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان ورئيس الجمهورية وتجاه اللبنانيين عموماً، ليست غريبة على المملكة وقيادتها، التي وقفت على الدوام إلى جانب لبنان وشعبه، وكانت النصير الأول لأمنه واستقراره وسلامة العيش المشترك بين أبنائه، بعيداً من التدخل الخارجي".

وأضاف "الحريري" في مداخلة في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء "كلام الرئيس من الرياض يعبّر بأمانة وصدق عن جميع اللبنانيين، وعن موقف لبنان تجاه الأشقاء العرب وزيارة السعودية وقطر خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وإزالة الالتباسات، وترميم ما ساد من تباينات سابقاً، والرئيس أمين على هذه المسؤولية وسنكون إلى جانبه في كل ما يخدم مصلحة لبنان ودوره المميز بين أشقائه".