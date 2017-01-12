"الجودة البريطانية " تثمن دور مختبر وبنك الدم بمستشفى الملك سلمان

لتطويره الخدمات المخبرية ونقل الدم

ثمنت هيئة الجودة النوعية بالخارجية البريطانية "RIQAS" دور مختبر وبنك الدم بمستشفى الملك سلمان بالرياض، وذلك خلال مشاركة المختبر وبنك الدم في برنامج الجودة النوعية الخارجية في تطوير مستوى الخدمات المخبرية وخدمات نقل الدم في برامج الجودة الخارجية.



فيما شكر مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض د. سطام بن عبدالعزيز الشيحة دور قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى لدوره في الارتقاء بمستوى خدمات نقل الدم بما ينعكس إيجابياً على مخرجات العمل RIQAS لعام 2015 -2016.



يشار إلى أن المختبر تم تقييمه عن طريق برنامج جودة المختبرات "RIQAS" في بريطانيا بالإضافة إلى تقييم جودة عمل المختبر على مدار عام كامل، وذلك بإرسال عينات قياسية معرفة لدى الشركة المتخصصة ومجهولة القيم بالنسبة للمختبرات المشاركة ومن ثم مقارنة نتائج المختبرات المشاركة مع النتائج الحقيقية للعينات.