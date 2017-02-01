"الجهني": الموجة القطبية الباردة بدأت.. وهذه مناطق القوة وتكوُّن الصقيع

أشار إلى استخدام وسائل التدفئة والملابس الشتوية الثقيلة

قال زياد الجهني، الخبير الجوي الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، إنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، فإنه من المتوقع أن تتعمق موجة باردة قوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والمرتفعات عامة، وتستمر أيامًا عدة.



وأضاف "الجهني": من المتوقع خلال الساعات القادمة - بمشيئة الله - أن تدخل أغلب المناطق السعودية في ذروة الموجة القطبية، التي تعتبر الأقوى على مناطق عدة منذ سنين مضت، وذروتها من المتوقع أن تستمر طيلة الـ48 ساعة القادمة، خاصة على الشمال والوسطى. والحذر من درجات التجمد.



وتابع: البرودة أصلها قطبي، وهي بطيئة في التحرك، وقوية في التأثير؛ لذلك درجات الحرارة من المتوقع أن تستمر دون الصفر المئوي على تبوك والحدود الشمالية وحائل وشمال شرق السعودية، بينما تلامس الصفر المئوي على القصيم والرياض والمرتفعات الغربية (مرتفعات الطائف والمدينة)، بينما تقارب (5) درجات على الشرقية، أما المنطقة الغربية (مكة، وجدة وما حولها) فتصل إلى 15 درجة تقريبًا، والمنطقة الجنوبية الغربية ستكون أخف المناطق تأثرًا.



واختتم حديثه بأن ليلة الخميس وصباح الجمعة قد تكون هي الليلة الأبرد لهذا الموسم، وأغلب سكان مناطق السعودية سيستخدمون وسائل التدفئة، بما فيها المناطق شمال الساحل الغربي. والله أعلم.

