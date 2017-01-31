الجنادرية.. غرفة الرياض تشارك ببرامج تخفيضية وباص سياحي

بهدف تسليط الضوء على لجنة السياحة وبرامجها ووسائل تطويرها

تشارك لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الحادي والثلاثين (الجنادرية)، الذي ينطلق غداً الأربعاء، وذلك بتقديم تخفيضات كبيرة على بعض الخدمات في الفنادق والمطاعم والوحدات السكنية المفروشة، وتأجير السيارات طوال فترة المهرجان، كما تشارك اللجنة ولأول مرة رحلات (الباص السياحي)؛ لنقل الزوار من عدة مواقع داخل مدنية الرياض إلى مقر المهرجان بالجنادرية.

صرّح بذلك رئيس لجنة السياحة والترفيه ماجد بن عبدالمحسن الحكير الذي أبدى سروره بهذه المشاركة، مشيراً إلى أن اللجنة درجت على المشاركة الفعالة في مثل هذه المناسبات الجماهيرية بعدد من البرامج الرامية إلى تسليط الضوء على لجنة السياحة وبرامجها ووسائل تطويرها.

يُذكر أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة المعروف بالجنادرية يعدّ ظاهرة سنوية تعنى بمجالات الإبداع الفني والثقافي والتراثي، حيث يجتذب إلى فعالياته المتنوعة جمهوراً عريضاً من المهتمين بالتراث والثقافة والفنون، ويستضيف المهرجان هذا العام جمهورية مصر الشقيقة.