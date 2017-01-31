الجموع تشيع جثمان "الذيابي" شهيد "الفرقاطة السعودية" في مكة المكرمة

بعد أداء الصلاة عليه في الحرم المكي.. والعزاء يقام في بحرة جدة

شيعت جموع كبيرة، عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد وكيل رقيب "ثامر مسحل سلطان الذيابي"، بعد الصلاة عليه بالحرم المكي، ودفنه في مقبرة الشرائع بمكة المكرمة، فيما حدد ذوو الشهيد موقع العزاء في استراحة طريق العين في بحرة بمحافظة جدة.

جاء ذلك عقب استشهاد "الذيابي" وأحد زملائه عند تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قِبل 3 زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في بيان لها أمس تعرُّض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قِبل 3 زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية.

وأوضحت قيادة التحالف في بيانها، أن السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة، إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة؛ ما أدى لانفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخر السفينة، وتم التحكم بالحريق وإطفاؤه من قِبل الطاقم، ونتج من ذلك استشهاد 2 من أفراد طاقم السفينة، وإصابة 3 آخرين حالاتهم مستقرة.