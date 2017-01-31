الجمهور يُطلق "العلا لمن علا" على "مهرجان الفرسان" السنوي

افتتحه المحافظ وشخصيات كبرى ويحظى بـ30 ألف زائر

افتتح محافظ العلا "سعد السحيمي"، فعاليات مهرجان الفرسان الرابع، الذى يرعاه أمير منطقة المدينة المنورة المقام بقرية الفعاليات بالمعتدل على طريق حائل.

ويضم المهرجان سوقاً شعبياً تشارك فيه 25 أسرة منتجة للحرف اليدوية ومنتجات الصوف والخوص والأطعمة والمأكولات والحلويات الشعبية.

كما يضم المهرجان بعضاً من نماذج المتاحف التراثية الشخصية، وهي: متحف الدكتور محمد خليص الحربي، ومتحف أحمد الهيري، وتهدف للتعريف بتراث العلا.

ودشن محافظ العلا معرض "العلا في ذاكرة الصحافة" للباحث "عبدالله العمراني" الذي وثق لأكثر من 600 مادة صحفية عن العلا وتراثها، ومعرض الفنان "وليد الطويلعي"، الذي عرض فيه عددًا من المجسمات المنحوتة بالجبس بطريقة احترافية، وكذلك معرض "عبدالإله عبدالدائم" وشمل لوحات عن العلا، ومعرض دارة الملك عبدالعزيز، وجناح فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، وأجنحة بلدية العلا، وفرع وزارة العمل.

كما افتتح البطولة الدولية للقدرة والتحمل للخيول على كأس خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والفعاليات المصاحبة لها للمرة الرابعة على التوالي.

وتوقع المنظمون استقبال أكثر من 30 ألف زائر للفعاليات من جميع فئات المجتمع المحلي بالعلا، والجمهور الذي أطلق البعض منه على المهرجان: "العلا لمن علا"، بالإضافة إلى حضور جمهور كبير من المدن المجاورة على مدار أيام المهرجان.

ويحتوي المهرجان أيضًا على فعاليات طيران الصقور الخضر وسباقات الهجن وعرض الأفلام السعودية على أكبر شاشة بالشرق الأوسط "جبال العلا"، وسباق الدراجات الهوائية، والطيران الشراعي.