الجمعية السعودية بجامعة "كاردف" تحصل على التصنيف الذهبي 2017

بعد تحقيقها لـ 30 معياراً مطلوباً خلال الفصل الدراسي الأول

حصلت الجمعية السعودية بجامعة كاردف في مقاطعة ويلز البريطانية على التصنيف الذهبي 2017 وذلك بطاقمها الجديد من الطلبة المبتعثين السعوديين في الجامعة.

ويتكون طاقم الجمعية من: رئيس الجمعية الدكتور عارف المطيري ومستشار الجمعية الدكتور أحمد الغامدي، ونائب الرئيس عادل القحطاني والسكرتير الخاص عبدالرحمن الصايل، ومدير برنامج الدورات المهندس بندر البشري، و محمد المالكي ومدير برنامج النقاش العلمي الدكتور عيسى المستنير، وأحمد القرني، ومدير قسم الإعلام حامد المطيري، ومدير العلاقات العامة عبدالمجيد الحمود، ورئيسة القسم النسائي ندى القحطاني.

وذكر نائب رئيس الجمعية، أن هذا التميز حقق خلا الربع الأول من أنشطة اتحاد الجمعيات بالجامعة، مبيناً أن هذا التصنيف الذهبي يخضع لثلاثين معيار مطلوب تحقيقها خلال عام دراسي والتي تم تحقيقها خلال الفصل الدراسي الأول من قبل الجمعية السعودية بتضافر جهود طاقمها الجديد للعام 2017.

وعبر رئيس الجمعية عن شكره لأعضاء الجمعية والنادي السعودي بكاردف وحساب "سعوديون في بريطانيا" على دعمهم المستمر للجمعية.