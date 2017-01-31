"الجمعان": موجة برد تعتبر الأقوى هذا العام تبدأ مساء غد وتشتد الجمعة وتنتهي الأحد

بسبب تدفق الغربيات على شمال الخليج العربي والتي تؤدي لرفع الضغط الجوي

توقع الخبير والمحلل الجوي تركي الجمعان أن تشهد الجزيرة العربية - بمشيئة الله تعالى - موجة برد تعتبر الأقوى هذا العام، من حيث قوة تدني درجات الحرارة إلى تحت الصفر تبدأ هذه الموجة مساء غد الأربعاء، وتستمر حتى يوم الأحد القادم.



وبين المحلل الجوي "الجمعان" أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى درجات متدنية، وذلك بسبب عملية تدفق الغربيات على شمال الخليج العربي، والتي تعمل على ارتفاع الضغط الجوي وتدفق كبير للرياح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة الباردة.



وأردف "الجمعان" بأن هذه الموجة الباردة تبدأ من مساء الغد الأربعاء، ومتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد القادم، وتكون ذروتها يومي الخميس وتشتد أكثر الجمعة، حيث من المتوقع أن تسجل المناطق الشمالية من المملكة تشمل الجوف والحدود الشمالية وتبوك درجات تترواح بين 7- حتى 1- درجة مئوية، في حين متوقع تسجيل منطقة حايل درجات تصل إلى 4- وكذلك من المتوقع أن تسجل منطقة القصيم والرياض درجات تترواح بين 1- و3 درجة مئوية.



وأشار "الجمعان" إلى أنه متوقع أن تسجل المنطقة الشرقية من المملكة حرارة تتراوح بين 3 حتى 7 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة بين 1 حتى 4 درجة مئوية، وسواحلها تسجل درجات بين 16 حتى 10 درجة مئوية، وتكون على مرتفعات منطقة مكة المكرمة بين 5 حتى 1 درجة مئوية، وتبقى درجات الحرارة على السواحل بين 22 حتى 17 درجة مئوية، في حين متوقع أن تسجل مرتفعات الباحة وعسير وجازان درجات تتراوح بين 8 حتى 4 درجات.

