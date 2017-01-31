"الجبيلان" و"الدايل" في عزاء "القصبي"

واسى رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، الفنان ناصر القصبي وأشقاءه في وفاة والدهم الشيخ قاسم بن عثمان القصبي - رحمه الله- وذلك في زيارة لمنزلهم شرق مدينة الرياض.

كما قدم الداعيان الشيخ سليمان الجبيلان، والشيخ الدكتور خالد الدايل، التعازي للفنان "القصبي" وأشقائه.

وشهد منزل العزاء توافد عدد من الفنانين والإعلاميين والمثقفين، منهم محمد الطويان، وحمد المزيني وخلف الحربي وإدريس الدريس ، ومندوب المملكة السابق لدى منظمة اليونسكو زياد الدريس.

وعبر الفنان الكوميدي حبيب الحبيب لـ "سبق" عن مواساته للفنان "القصبي" سائلا الله المغفرة والرحمة لوالده، مشيرا إلى أن أن الشيخ قاسم القصبي كان من أطيب الناس تعاملا وكان أباً ومربيا، متمنيا أن تكون هذه خاتمة الإحزان.

ولفت الفنان "الحبيب" إلى أن الحضور الكبير إلى منزل الفقيد لتأدية واجب العزاء دليل وفاء ومحبة ، لاسيما أن الفنان ناصر القصبي اكتسب الكثير من محبة الناس ولديه جمهوره ومحبوه لما قدمه من أعمال فنية مؤثرة، مؤكدا أن الكلمات الجميلة لا تفي عن التعبير عما يكنه لأستاذه القصبي من محبة وتقدير واحترام.

من جهته، قال الفنان القدير حمد المزيني لـ"سبق": "أبو راكان غالٍ على الجميع ونحن زملاؤه واشتركنا معا في الكثير من الأعمال منذ سنوات طويلة" ، واصفا والد الفنان القصبي بأنه والد الجميع، داعيا له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال الفنان الشاب عبدالله الحارثي: إنه تلقى ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة والد الفنان ناصر القصبي.

وأضاف: "استأذنا ونجمنا القصبي من أبرز نجوم الفن السعوديين الذين قدموا الشئ الكثير للفن والدراما المحلية والخليجية والعربية مشيرا بأنه قدوة للفنان المبدع ونسأل الله أن تكون هذه آخر الأحزان .

يذكر أن اليوم الثلاثاء هو ثالث أيام العزاء المقام بمنزل الفقيد والد الفنان القصبي بحي الريان شرق مدينة الرياض.