"الجبرين" يحتفل بزواج نجليه "أحمد وناصر"

احتفل الشيخ سعد بن مريخان الجبرين، بزواج نجليه المهندس أحمد بن سعد الجبرين، والطيار ناصر بن سعد الجبرين، مساء السبت الموافق 28/1/2017 بالرياض.

حضر الحفل جمع كبير من الأمراء والشيوخ والعلماء ولفيف من الأهل والأصدقاء والمشاهير والإعلاميين.

"سبق" تبارك للعريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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01 فبراير 2017 - 4 جمادى الأول 1438 02:37 PM

"الجبرين" يحتفل بزواج نجليه "أحمد وناصر"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل الشيخ سعد بن مريخان الجبرين، بزواج نجليه المهندس أحمد بن سعد الجبرين، والطيار ناصر بن سعد الجبرين، مساء السبت الموافق 28/1/2017 بالرياض.

حضر الحفل جمع كبير من الأمراء والشيوخ والعلماء ولفيف من الأهل والأصدقاء والمشاهير والإعلاميين.

"سبق" تبارك للعريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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