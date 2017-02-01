"الجبرين" يحتفل بزواج نجليه "أحمد وناصر"

احتفل الشيخ سعد بن مريخان الجبرين، بزواج نجليه المهندس أحمد بن سعد الجبرين، والطيار ناصر بن سعد الجبرين، مساء السبت الموافق 28/1/2017 بالرياض.



حضر الحفل جمع كبير من الأمراء والشيوخ والعلماء ولفيف من الأهل والأصدقاء والمشاهير والإعلاميين.



"سبق" تبارك للعريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.