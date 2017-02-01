"الجبرين" يحتفل بزواج نجليه "أحمد وناصر"

احتفل الشيخ سعد بن مريخان الجبرين، بزواج نجليه المهندس أحمد بن سعد الجبرين، والطيار ناصر بن سعد الجبرين، مساء السبت الموافق 28/1/2017 بالرياض.
حضر الحفل جمع كبير من الأمراء والشيوخ والعلماء ولفيف من الأهل والأصدقاء والمشاهير والإعلاميين.
"سبق" تبارك للعريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشيخ سعد بن مريخان الجبرين، بزواج نجليه المهندس أحمد بن سعد الجبرين، والطيار ناصر بن سعد الجبرين، مساء السبت الموافق 28/1/2017 بالرياض.
حضر الحفل جمع كبير من الأمراء والشيوخ والعلماء ولفيف من الأهل والأصدقاء والمشاهير والإعلاميين.
"سبق" تبارك للعريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.