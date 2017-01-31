"الجابري" إلى رتبة ملازم أول

قلد قائد قوة الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، وقائد قوة الطوارئ بمنطقة المدينه المنورة العقيد ركن العقيد بجاد السليمي، الملازم أول عبدالرحمن بن محمد الجابري، رتبته الجديدة، وذلك في ميدان قوة الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة.

"سبق" تبارك لـ"الجابري" وتتمنى له دوام التوفيق.