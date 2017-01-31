الثلوج الكثيفة والبرد القارس يقتلان 50 شخصًا في أفغانستان

تسبب في إغلاق الطرق بولاية جوزجان الشمالية

لقي 47 شخصًا على الأقل حتفهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب موجة من البرد القارس وتساقط الثلوج الكثيفة في ولاية جوزجان الشمالية بأفغانستان.

وأفاد حاكم مقاطعة دارزاب "رحمة الله حشير" أن الدخول إلى المراكز الصحية أصبح محدودًا بسبب إغلاق الطرق نتيجة تساقط الثلوج.

وأضاف "حشير" أن عشر نساء ولدن أطفالًا متوفين؛ حيث لم تتوافر لهن خدمات صحية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرًا إلى مقتل طفلين آخرين تحت انهيار جليدي أثناء سفرهم من إحدى القرى لأخرى.