"الثقفي": ميزانية الخير.. دعم للتعليم واستثمار في الإنسان‎

قال مدير عام التعليم بمحافظة جدة، عبد الله بن أحمد الثقفي، بأن ميزانية هذا العام جاءت بما اشتملت عليه من أرقام وأوجه ومجالات الصرف والإنفاق محمّلة بالخير وواعدة بالرخاء وباستمرار التنمية، وباعثة على التفاؤل بالمستقبل، ومؤكدة الثقة أننا وطن وقيادة وشعب قادرين على الانسجام والتغلب على التحديات وتجاوز كل الصعوبات.

وأضاف: وتمشياً مع ما تراه وتتبناه وتدركه قيادة بلادنا من الأهمية البالغة لقطاعات التعليم والاستثمار في الإنسان كانت حصة ومخصصات قطاعات التعليم في ميزانية العام 2017 م بأكثر من 200 مليار ريال، وبما نسبته 22.5 % من الميزانية العامة للدولة.

وأردف: ولاشك أن الأرقام والنسب المرتفعة السابق ذكرها من حيث مقدارها في الميزانيات بل ومقارنة بأرقام إنفاق دول العالم على التعليم تجسد وبوضوح تام التزام الدولة يحفظها الله بواجبها لتوفير الخدمات التعليمية وتطوير أداء وفعالية قطاعات مؤسسات ومرافق التعليم و تحسين مخرجاتها.

وتابع: وذلك إنما يأتي من منطلق ما تؤمن به حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - وإيمانها التام بأن الاستثمار البشري هو أفضل وأجدى أنواع الاستثمار لما يحققه من العوائد والمنافع للوطن ومواطنيه حاضراً ومستقبلاً وتحقيقا لمقتضيات رؤية 2030 وبرامجها ومشاريعها.

واختتم قائلاً: إن المأمول تحقيقه في قطاعات التعلم كانعكاس لكل ذلك هو استمرار النهوض بأداء قطاعات التعليم كافة وتطوير خدماتها ومشروعاتها وبرامجها التي تقدمها للمستفيدين، والتركيز الشديد في عملياتها بما ينعكس قوة وفعالية ونجاحا في مخرجاتها ومنتجاتها لإعداد مواطن متعلم، معتز بدينه، منتمٍ لوطنه، يساهم في بنائه ورفعته. حفظ الله بلادنا، وأعز قيادتنا، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.