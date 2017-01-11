"الثقفي" لـ"سبق": غداً الخميس.. برودة وصقيع خاصةً على شمال وشمال غرب المملكة

​ضباب كثيف بالمرتفعات الجنوبية والغربية ونصحَ بقضاء الإجازة بالسواحل الغربية والشرقية

تتبعَ الفلكي خبير الطقس، "محمد بن ردة الثقفي"، اليوم، في جولة للساحل الغربي بمنطقة الليث؛ حالات الطقس، والتقي بعدد من سواح المنطقة حاثًّا على قضاء إجازة منتصف العام الدراسي المُقبلة بالسواحل البحرية وقضاء أجواء ممتعة والتنزه فيها بعيداً عن المخاطر.

وقال الفلكي وخبير الطقس "الثقفي" عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة بإذن الله ومشيئته: "تسود منخفضاتِ منطقة مكة المكرمة والمحافظاتِ التابعة لها، وكذلك السواحل البحرية منها؛ نوعٌ من الاعتدال خلال فترات النهار، مع انخفاض نسبي لدرجات الحرارة خلال الفترات الصباحية والمسائية".

ونصحَ الفلكي "الثقفي" طلاب المدارس وأولياء أمورهم، بقضاء الإجازة القادمة في منطقة مكة المكرمة، والسواحل البحرية التابعة لها، وكذلك السواحل البحرية الشرقية من المملكة؛ نظرًا للأجواء البحرية اللطيفة الغنية بالأوكسجين.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تعاود الانخفاض للبرودة والصقيع، وبخاصةً على شمال وشمال غرب المملكة، وأجزاء من شمال غرب المنطقة الوسطى، وظهور الضباب على قمم جبال المرتفعات الجنوبية والغربية من المملكة.

واختتم "الثقفي" حديثه داعيًا أن يوفق الله القائمين على أمن المملكة، وييسر سبُل الراحة والسياحة، وخاصةً معتمري بيت الله الحرام، وزوار مسجد نبيه -صل الله عليه وسلم- بالمدينة المنورة، وسواح وزائري مملكتنا الحبيبة -حفظها الله-.