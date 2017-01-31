​شائعة تم تداولها اليوم بعودتها مع الفصل الثاني

"التعليم" تنفي ما نُسب لوزيرها عن عودة إجازة "الخميس والجمعة"

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ما تم تداوله من تصريح منسوب لوزير التعليم بشأن إقرار عودة الإجازة الأسبوعية ليومَيْ الخميس والجمعة، بدلاً من الإجازة الحالية "الجمعة والسبت".



وأرفق المتحدث صورة للتصريح المزور المتداول معلقًا عليه بكلمة "غير صحيح".