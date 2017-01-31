"التعليم" تنفي ما نُسب لوزيرها عن عودة إجازة "الخميس والجمعة"

​شائعة تم تداولها اليوم بعودتها مع الفصل الثاني

 نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ما تم تداوله من تصريح منسوب لوزير التعليم بشأن إقرار عودة الإجازة الأسبوعية ليومَيْ الخميس والجمعة، بدلاً من الإجازة الحالية "الجمعة والسبت".
 
وأرفق المتحدث صورة للتصريح المزور المتداول معلقًا عليه بكلمة "غير صحيح". 

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31 يناير 2017 - 3 جمادى الأول 1438 08:27 PM

​شائعة تم تداولها اليوم بعودتها مع الفصل الثاني

"التعليم" تنفي ما نُسب لوزيرها عن عودة إجازة "الخميس والجمعة"

عبدالله البرقاوي

الرياض

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 نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ما تم تداوله من تصريح منسوب لوزير التعليم بشأن إقرار عودة الإجازة الأسبوعية ليومَيْ الخميس والجمعة، بدلاً من الإجازة الحالية "الجمعة والسبت".
 
وأرفق المتحدث صورة للتصريح المزور المتداول معلقًا عليه بكلمة "غير صحيح". 

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