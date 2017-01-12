"التعليم" تفاجئ مبتعثاً في أمريكا بسحب الاعتراف من جامعته

أنهى دراسته بتفوق.. وطالب "العيسى" بالتدخل لحل مشكلته

طالب أحد المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية وزير التعليم أحمد العيسى بإعادة النظر في ترقية البعثة الخاصة به التي ألغيت بعد الموافقة عليها، بسبب سحب الاعتراف الأكاديمي للوزارة من الجامعة التي يدرس فيها.

وقال "حميد بن سليمان العنزي" إنه عندما أنهى دراسته للبكالوريوس مبتعثا في الولايات المتحدة الأمريكية بتفوق في تخصص العلوم الطبية التطبيقية في 2014، تقدم بطلب ترقية البعثة لمواصلة الدراسات العليا وتمت الموافقة، ولكن وزارة التعليم سحبت الاعتراف الأكاديمي من تخصص العلوم الطبية التطبيقية في نفس الجامعة بعد أن بدأ الدراسة.

وأضاف: "دفعني ذلك للبحث والتقديم على جميع الجامعات الأمريكية الأخرى التي تدرس نفس التخصص المذكور سابقاً والتي لا يتعدى عددها خمس جامعات، ولكني للأسف لم أستطع الحصول على قبول منها، مما أجبرني على تغيير مساري الدراسي إلى مسار شبيه وهو العلوم الطبية الأساسية، ثم فوجئت برفض الوزارة طلب البعثة بسبب عدم امتداد التخصص رغم أنه في نفس المجال الطبي".

وأردف أن زملاء له في نفس الجامعة قد تقدموا بنفس الطلب على التخصص المذكور آنفا وتمت الموافقة عليه، مشيراً إلى أن أحد مسؤولي الوزارة قال له إنه رفع بالموافقة على طلبه، ولكن الإدارة المعنية رفضت الرد.