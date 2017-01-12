"التعليم" تبدأ في تطبيق الضوابط المنظمة لاختبارات اللغة الإنجليزية

للفصل الدراسي الحالي

تبدأ وزارة التعليم الفصل الدراسي الحالي تطبيق الضوابط العامة لاختبارات اللغة الإنجليزية وفقأ للدليل الإرشادي لمعلمي اللغة الإنجليزية التي وافق عليها وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وأوضح كيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي أن هذه الضوابط تأتي انطلاقا من أهمية تجويد مخرجات تعليم اللغة الإنجليزية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف الدكتور الحارثي أن الوزارة وفرت سلاسل لغة إنجليزية عالمية بنيت وفق إطار عالمي في مجال تعلم واكتساب اللغة الإنجليزية بما يحقق متطلبات المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكدا أن هذه السلاسل متكاملة بمواد مصاحبه سمعية وتفاعلية.

وأشار الحارثي أن الوزارة عممت على جميع المدارس ومنذ بداية الفصل الدراسي الجاري جميع الضوابط العامة التي من أبرزها توزيع درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي لمادة اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بنظاميها (الفصلي والمقررات) لاعتماد تطبيقه بدءاً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437/1438هـ، كما تم تعميم جميع اللوائح التفسيرية على كافة إدارات التعليم.

ولفت إلى أنه تمّ استحداث اختبار للاستماع يطبّق لأول مرة هذا العام بشكل تنظيمي ليحقق الهدف المنشود منه، مشيرا الى درجات اختبار الاستماع سوف توزع على بقية فقرات مهارتي القواعد والمفردات بالنسبة لطلاب وطالبات العوق السمعي.

وفي ختام تصريحاته ابدى الحارثي آمله في إرسال المرئيات والمقترحات التي يتم رصدها حول تطبيق هذه الضوابط إلى مشروع تطوير اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة للمناهج بوكالة الوزارة للمناهج.