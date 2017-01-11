"التدريب التقني" يدعو الشباب للتسجيل في مسابقة المهارات الوطنية

ترشيح الفائزين بها للمسابقة العالمية في أبو ظبي أكتوبر القادم

أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه تواصل التسجيل في مسابقة المهارات الوطنية في دورتها الثانية للبنين والبنات تحت سن (23) سنة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.saudiskills.sa،.

وأشار كدسه إلى أن يوم الثالث والعشرين من ربيع الثاني الحالي هو آخر موعد للتسجيل، فيما تتم إقامة فعاليات المسابقة الختامية برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1438هـ للمتسابقين من البنين في المعهد الصناعي الثانوي بجدة، وللمتسابقات من البنات في مقر الكلية التقنية للبنات بجدة.

وأهاب بالشباب ذوي المهارة من طلاب وطالبات التعليم العالي والتعليم العام والتدريب التقني وكذلك الموهوبين والموهوبات بسرعة التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة المتاحة التي تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ونشر أهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب والفتيات على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين والقطاعات المختلفة.

وكشف "كدسه" أن الفائزين والفائزات في هذه المسابقة سيتم ترشيحهم مباشرة للمسابقة العالمية للمهارات التي تستضيفها أبو ظبي أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن المسابقة التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصدت للفائزين بها مبالغ مالية ضخمة تصل إلى (مليون وثلاثمائة ألف ريال) لمهاراتها الثلاثة عشر والمتمثلة في "الرسم بالحاسب، تصميم صفحات الإنترنت، الحلول البرمجية للأعمال، التمديدات الكهربائية، إدارة نظم الشبكات، الإلكترونيات، تقنية السيارات، التبريد والتكييف، اللحام، الأزياء، الخراطة باستخدام تقنية CNC، تصفيف الشعر، الروبوتات المتحركة.

وختم بان الفائز بالميدالية الذهبية سيحصل في كل مهارة على مبلغ (50) ألف ريال، والفائز بالميدالية الفضية على مبلغ (30) ألف ريال، والحاصل على الميدالية البرونزية على مبلغ (20) ألف ريال، كما سيتم تكريم كل حاصل على (500) نقطة بمبلغ (3000) ريال.