التحفظ على المريض النفسي المُتهم بحرق مجمع الملك فيصل بالطائف

فيما لا يزال مجهولاً ولم يسأل عنه أحد من ذويه

أودعت جهات التحقيق المُتهم بإشعال النار في غرفة تنويم الباطنة، بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الأحد الماضي ، وهو "المريض النفسي"، قسم التوقيف بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تصل معه جهات التحقيق لنتائج حول تُهمة إشعاله النيران بغرفة التنويم التي كان منوماً بها ، ولم يُدلِ بأي معلومة حيالها ، كما أنه ظل طوال الفترة الماضية وحتى الآن مجهولاً وغير مُحدد الهوية ، ولم يسأل عنه أحد من ذويه.

وكانت قد تلقت غرفة المراقبة والسيطرة بمجمع الملك فيصل الطبي بلاغاً عند الساعة الثامنة و٣٢ دقيقة، صباح الأحد الماضي، عن وجود حريق في إحدى الغرف بقسم الباطنة رجال، والتي تضم أحد المرضى نفسياً.

وعلى إثر ذلك تمَ إخلاء ٨٥ مريضاً من القسم المتضرر والأقسام المجاورة إلى مواقع آمنة داخل المستشفى، وأعطت أولوية لسلامة المرضى.

وقامت فرق الدفاع المدني بأعمالها في السيطرة على الحريق المحدود في إحدى الغرف بالدور الثالث، فيما ركزت الفرق الطبية داخل المستشفى على سلامة المرضى وسرعة إخلائهم واحتواء الوضع وفقًا لخطط الطوارئ.

وقد نتج عن الحريق ثلاث إصابات طفيفة جداً، كما تم العمل على إعادة المرضى لمواقعهم بعد عزل الجزء المتضرر والتأكد من سلامة كل الأقسام.

وكشفت معلومات لـ "سبق" في حينه، أن المريض النفسي المنوم بغُرفة تنويم الباطنة التي تعرضت للحريق في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، والذي يُشتبه في تسببه بإشعال النار لكونه الوحيد بها، هو في الأساس محول عن طريق مستشفى الأمير منصور العسكري، حيث كان قد تعرضَ لجلطة بالمُخ نتيجة اعتلال وعدم توازن في السكر لديه، أثناء سيره في الشارع، ونقله عن طريق إسعاف الهلال الأحمر.