"التجارة" تكشف تفاصيل مداهمة معمل تكرير زيوت السيارات بجدة: ضبطنا 3 آلاف لتر

إغلاق المعمل والقبض على العمالة المخالفة واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات

كشفت وزارة التجارة والاستثمار تفاصيل مداهمة المعمل غير النظامي، الذي ضبطته الفرق الرقابية والجهات الأمنية بمحافظة جدة مساء أمس.



وبيَّنت الوزارة أن رجال الرقابة داهموا بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية مساء أمس معملاً غير نظامي بجدة، كانت مجموعة من العمالة تعمل فيه لإعادة تكرير زيوت السيارات المستعملة، وتم ضبط 3000 لتر من الزيوت المكررة جاهزة للتعبئة والتسويق.



وأكدت الوزارة أنه ‏تم إغلاق المعمل، والقبض على العمالة المخالفة، واستدعاء صاحب المعمل لإكمال الإجراءات النظامية.



