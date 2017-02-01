"التجارة" تستدعي 801 مركبة "لكزس/NX" لخلل في نظام الإيقاف الإلكتروني

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 801 مركبة "لكزس/NX" موديلات: 2015 - 2017م، لخلل في برمجة نظام الإيقاف الإلكتروني، قد يسبّب تحرك المركبة في حال عدم وضع ناقل الحركة في وضع الوقوف التام.
وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
طالبت المتضرّرين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 801 مركبة "لكزس/NX" موديلات: 2015 - 2017م، لخلل في برمجة نظام الإيقاف الإلكتروني، قد يسبّب تحرك المركبة في حال عدم وضع ناقل الحركة في وضع الوقوف التام.
وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.