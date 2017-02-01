"التجارة" تستدعي 801 مركبة "لكزس/NX" لخلل في نظام الإيقاف الإلكتروني

طالبت المتضرّرين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 801 مركبة "لكزس/NX" موديلات: 2015 - 2017م، لخلل في برمجة نظام الإيقاف الإلكتروني، قد يسبّب تحرك المركبة في حال عدم وضع ناقل الحركة في وضع الوقوف التام.

 

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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01 فبراير 2017 - 4 جمادى الأول 1438 01:58 PM

طالبت المتضرّرين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

"التجارة" تستدعي 801 مركبة "لكزس/NX" لخلل في نظام الإيقاف الإلكتروني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 801 مركبة "لكزس/NX" موديلات: 2015 - 2017م، لخلل في برمجة نظام الإيقاف الإلكتروني، قد يسبّب تحرك المركبة في حال عدم وضع ناقل الحركة في وضع الوقوف التام.

 

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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