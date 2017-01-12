"التجارة" تستدعي 581 مركبة "شيفروليه افيو" لخلل بترس المقود

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 581 مركبة شيفروليه افيو(2016)؛ لاحتمالية تعرّض وصلة ترس المقود الأمامي للكسر قد يؤدي إلى صعوبة التحكم بعجلة القيادة.
وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكلاء المعتمدين؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
قالت: إن تعرّض الوصلة للكسر يؤدي إلى صعوبة التحكم بعجلة القيادة
استدعت وزارة التجارة والاستثمار 581 مركبة شيفروليه افيو(2016)؛ لاحتمالية تعرّض وصلة ترس المقود الأمامي للكسر قد يؤدي إلى صعوبة التحكم بعجلة القيادة.
وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكلاء المعتمدين؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.