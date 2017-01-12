"التجارة" تستدعي 581 مركبة "شيفروليه افيو" لخلل بترس المقود

قالت: إن تعرّض الوصلة للكسر يؤدي إلى صعوبة التحكم بعجلة القيادة

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 581 مركبة شيفروليه افيو(2016)؛ لاحتمالية تعرّض وصلة ترس المقود الأمامي للكسر قد يؤدي إلى صعوبة التحكم بعجلة القيادة.

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكلاء المعتمدين؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

 

9

12 يناير 2017 - 14 ربيع الآخر 1438 12:18 PM

قالت: إن تعرّض الوصلة للكسر يؤدي إلى صعوبة التحكم بعجلة القيادة

"التجارة" تستدعي 581 مركبة "شيفروليه افيو" لخلل بترس المقود

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 2,856

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 581 مركبة شيفروليه افيو(2016)؛ لاحتمالية تعرّض وصلة ترس المقود الأمامي للكسر قد يؤدي إلى صعوبة التحكم بعجلة القيادة.

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكلاء المعتمدين؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

 

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017